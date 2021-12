Roma, per il centrocampo si valuta un profilo dal campionato spagnolo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Roma di Mourinho cerca rinforzi a centrocampo e va a pescare nel campionato spagnolo in cerca di qualche occasioni, anche tra le file delle big della Liga. Hector Herrera Roma L’occasione trovata dal ds della Roma prende il nome di Hector Herrera: il centrocampista messicano in forza all’ Atletico Madrid del cholo Simeone ha giocato circa appena 300 minuti in questa stagione, vista la concorrenza a centrocampo dovuta anche all’arrivo dall’ Italia di De Paul. Si tratterebbe di un ottimo affare per i giallorossi tenendo conto che Herrera a giugno 2022 andrà a scadenza del contratto e potrà liberarsi a parametro zero e potrebbe quindi scegliere liberamente la Roma. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladi Mourinho cerca rinforzi ae va a pescare nelin cerca di qualche occasioni, anche tra le file delle big della Liga. Hector HerreraL’occasione trovata dal ds dellaprende il nome di Hector Herrera: il centrocampista messicano in forza all’ Atletico Madrid del cholo Simeone ha giocato circa appena 300 minuti in questa stagione, vista la concorrenza adovuta anche all’arrivo dall’ Italia di De Paul. Si tratterebbe di un ottimo affare per i giallorossi tenendo conto che Herrera a giugno 2022 andrà a scadenza del contratto e potrà liberarsi a parametro zero e potrebbe quindi scegliere liberamente la. Daniele Scrazzolo

