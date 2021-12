Ita Airways, primo volo per l’Airbus dedicato a Paolo Rossi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il primo aereo di Ita Airways dedicato a Paolo Rossi decollerà venerdì 24 dicembre alle ore 15.00 sulla tratta Roma-Milano. l’Airbus A320 con la nuova livrea azzurra farà dunque il suo primo volo, l’AZ 2044, porterà il nome del campione azzurro, capocannoniere ai Mondiali di Spagna ’82, Campione del Mondo e Pallone d’oro. La scelta di intitolare uno dei velivoli al Campione Paolo Rossi rientra nella strategia di Ita Airways di ricordare i più grandi sportivi italiani, ambasciatori nel mondo della professionalità, determinazione, forza, passione e grinta. Elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera dell’Italia, come spiegato dalla compagnia in una nota pochi giorni fa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilaereo di Itadecollerà venerdì 24 dicembre alle ore 15.00 sulla tratta Roma-Milano.A320 con la nuova livrea azzurra farà dunque il suo, l’AZ 2044, porterà il nome del campione azzurro, capocannoniere ai Mondiali di Spagna ’82, Campione del Mondo e Pallone d’oro. La scelta di intitolare uno dei velivoli al Campionerientra nella strategia di Itadi ricordare i più grandi sportivi italiani, ambasciatori nel mondo della professionalità, determinazione, forza, passione e grinta. Elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera dell’Italia, come spiegato dalla compagnia in una nota pochi giorni fa. SportFace.

