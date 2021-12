I profughi e il filo spinato | il presepe di denuncia di Pisa

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Gesù bambino che nasce tra due, circondato dal: ilaltenativo di una chiesa in provincia di

Advertising

OrOrdituro : #Natale2021: Madonna e San Giuseppe con il volto dei profughi e al centro Gesù bambino nella capannuccia sopra un f… - EugenioBerto70 : Natale, nel Pisano presepe con profughi e filo spinato - LizBerliocchiB : #Presepe #SacraFamiglia con i volti dei #profughi. I #bambini in mezzo al filo spinato tra Polonia e Biolorussia...… - Nazione_Pisa : Filo spinato e profughi, 'il mio presepe contro l'ipocrisia' - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: La Madonna e San Giuseppe con il volto dei profughi e al centro Gesù bambino nella capannuccia sovrastata dalla scritta… -

Ultime Notizie dalla rete : profughi filo

...hanno incominciato ad accendere lanterne verdi alle loro finestre per l'accoglienza dei. ... oltre la lunga e tragica "corona dispinato" che abbiamo intrecciato ai confini del continente. ...La Madonna e San Giuseppe con il volto deie al centro Gesù bambino nella capannuccia sovrastata dalla scritta "Le radici cristiane dell'Europa" sopra unspinato. E' il 'presepe - denuncia' allestito oggi dal parroco di Ponsacco (...È successo nel palazzo di Giustizia di Cracovia: a qualcuno - e si sa chi - non è piaciuto l'omaggio all'odiata comunità Lgbtqia e ai valori di libertà e democrazia ...Gesù bambino che nasce tra due profughi, circondato dal filo spinato: il presepe altenativo di una chiesa in provincia di Pisa ...