Giulia Ottonello non è stata presa per Sanremo 2022: lo sfogo (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è stata esclusa da Sanremo 2022 e ha affidato ai social il suo sfogo: "Barcollo ma non mollo". Giulia Ottonello, l’ex vincitrice di Amici esclusa da Sanremo 2022 su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi èesclusa dae ha affidato ai social il suo: "Barcollo ma non mollo"., l’ex vincitrice di Amici esclusa dasu Donne Magazine.

Advertising

Novella_2000 : Ex vincitrice di Amici esclusa da Sanremo 2022: il duro sfogo - AllMusicItalia : La vincitrice della 2a edizione di #Amici, Giulia Ottonello , si è sfogata sui social. Anche quest'anno per lei nie… - supereroetv : Caterina Caselli non ti perdonerò mai il trattamento dato a Giulia Ottonello #SanremoGiovani -