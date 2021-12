Contagi Covid, ecco come la mascherina Ffp2 protegge di più nei luoghi chiusi e affollati: "Rischio scende allo 0,1%" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Paolo D'Ancona, epidemiologo dell'Iss: "Consigliata su treni, bus e a teatro. Con Omicron, che è molto Contagiosa, basta una quantità più piccola di virus per infettarsi". Senza protezioni, neanche una distanza di 3 metri è sufficiente. Leggi su repubblica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Paolo D'Ancona, epidemiologo dell'Iss: "Consigliata su treni, bus e a teatro. Con Omicron, che è moltoosa, basta una quantità più piccola di virus per infettarsi". Senza protezioni, neanche una distanza di 3 metri è sufficiente.

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati: superata quota 30mila contagi, record di 851mila tamponi. Crescono ancora i ricoveri (+280) e i mort… - Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - repubblica : Covid, tamponi ai vaccinati e Super Green Pass per il lavoro. Oggi le nuove misure. Variante Omicron dietro il 25%… - CorriereRomagna : Covid, incidenza dei contagi: Rimini sesta in Italia e maglia nera della Romagna - - marcuspascal1 : RT @msn_italia: Covid, Milano focolaio d’Italia: +135% di contagi in sette giorni, l’incidenza schizza a 543 (la soglia d’allarme è 50) htt… -