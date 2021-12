Comitato “Sì Meazza” all’Ue | «Aiuti di stato illegali ai club»

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il“Sì”, che si batte per evitare l’abbattimento dello stadio che attualmente ospita le gare di Milan e Inter, ha deciso di ricorrere alla Commissione europea per la Concorrenza contro la delibera del Comune che ha decretato il pubblico interesse al progetto delle due società per un nuovo impianto, in quanto rappresenterebbe un L'articolo