Città Metropolitana, deleghe per il sindaco di Bollate e per la sindaca di Arese, confermata nel ruolo di vice (Di giovedì 23 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, ha firmato oggi la nomina dei nuovi consiglieri delegati della Città Metropolitana di Milano. Michela Palestra, sindaca di Arese, è confermata vice sindaca Metropolitana, con deleghe alla pianificazione territoriale e Piano strategico. Completano poi la squadra di governo: Sara Bettinelli: sicurezza, Protezione civile e politiche sanitarie di area vasta; Diana tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 23 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ilmetropolitano, Giuseppe Sala, ha firmato oggi la nomina dei nuovi consiglieri delegati delladi Milano. Michela Palestra,di, è, conalla pianificazione territoriale e Piano strategico. Completano poi la squadra di governo: Sara Bettinelli: sicurezza, Protezione civile e politiche sanitarie di area vasta; Diana tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Un concerto di Natale per tutti, questo comanda lo Schiaccianoci! Sabato 18 e domenica 19 arriva Tchaikovsky con… - ItaliaViva : ????In bocca al lupo e buon lavoro a Damiano Pucci (IV) eletto Consigliere della Città Metropolitana di Roma con il v… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: #Scuola, il #campidoglio apre un tavolo con gli studenti: 'Le loro richieste a ministero e città metropolitana' https://t.co… - CittaMetroMi : Ascolta le parole di Dario Pasini, presidente del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di… - cosa_come : RT @ComuneNapoli: Al via il Piano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Napoli con il questionario per la partecipazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Lunedì 27 dicembre si riunirà la commissione Affari generali e istituzionali ... la commissione Affari generali e istituzionali si riunirà per esaminare una delibera di integrazioni e modifiche alla delibera consiliare riguardante la convenzione con Città metropolitana per lo ...

Approvato il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2022 della Città metropolitana A questi progetti si aggiunge quello trasversale della Città metropolitana sul secondo filone. Tra le novità, da rilevare in particolare l'aumento degli uffici di informazione che infatti passano da ...

Città metropolitana, le nuove deleghe: 'promosse' le milanesi De Marchi e Uguccioni MilanoToday.it ... la commissione Affari generali e istituzionali si riunirà per esaminare una delibera di integrazioni e modifiche alla delibera consiliare riguardante la convenzione conper lo ...A questi progetti si aggiunge quello trasversale dellasul secondo filone. Tra le novità, da rilevare in particolare l'aumento degli uffici di informazione che infatti passano da ...