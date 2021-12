Cina, si torna indietro di due anni: 13 milioni di persone in Lockdown (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le autorità cinesi seguono il piano “zero Covid” e cercano di stroncare sul nascere i nuovi focolai Il 2021 si chiude con una nuovo focolaio in Cina e le autorità non ci pensano due volte a correre ai ripari: a Xi’an è stato indetto un nuovo lock down da quando i casi sono arrivati a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le autorità cinesi seguono il piano “zero Covid” e cercano di stroncare sul nascere i nuovi focolai Il 2021 si chiude con una nuovo focolaio ine le autorità non ci pensano due volte a correre ai ripari: a Xi’an è stato indetto un nuovo lock down da quando i casi sono arrivati a L'articolo proviene da Leggilo.org.

