Abbiamo perso i punti di riferimento, ridateci per favore il fascino di Baricco (Di giovedì 23 dicembre 2021) In tutte le case in cui ho tenuto uno spazzolino da denti tra i venti e i trent’anni, c’era un pannello di compensato, che oggi si chiamerebbe mood board e allora era solo un qualcosa su cui appiccicare le cose che mi piacevano; le cose che mi piacevano allora erano solo cose che mi piacevano: adesso sarebbero ispirazioni, essendo nel frattempo sopraggiunto il diritto costituzionale di percepirsi tutti artisti. Elenco non esaustivo delle cose lì appiccicate: un articolo di Cosmopolitan americano intitolato Why you’re fat and I’m not; una foto di Carla Bruni nuda, scattata da Helmut Newton; una foto di me nuda, scattata da una compagna di liceo; una pagina di Panorama in cui Michele Serra criticava le generalizzazioni dei giornali («L’Italia impazzisce per Beautiful: si vede che non sono italiano»); una pagina dell’Espresso in cui Umberto Eco raccontava i coccodrilli di Greta Garbo; una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) In tutte le case in cui ho tenuto uno spazzolino da denti tra i venti e i trent’anni, c’era un pannello di compensato, che oggi si chiamerebbe mood board e allora era solo un qualcosa su cui appiccicare le cose che mi piacevano; le cose che mi piacevano allora erano solo cose che mi piacevano: adesso sarebbero ispirazioni, essendo nel frattempo sopraggiunto il diritto costituzionale di percepirsi tutti artisti. Elenco non esaustivo delle cose lì appiccicate: un articolo di Cosmopolitan americano intitolato Why you’re fat and I’m not; una foto di Carla Bruni nuda, scattata da Helmut Newton; una foto di me nuda, scattata da una compagna di liceo; una pagina di Panorama in cui Michele Serra criticava le generalizzazioni dei giornali («L’Italia impazzisce per Beautiful: si vede che non sono italiano»); una pagina dell’Espresso in cui Umberto Eco raccontava i coccodrilli di Greta Garbo; una ...

