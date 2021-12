Welfare, da Cassa Forense due bandi per famiglie numerose e monogenitoriali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Con uno stanziamento di oltre due milioni di euro, l’Ente di previdenza degli Avvocati prosegue nella sua politica di Welfare attivo in favore dei Colleghi”. Questo, si legge in una nota, grazie al reperimento di residui non utilizzati di altre misure, per un totale di ben 2.200.000 euro. “E’ stata una scelta fortemente voluta da Cassa Forense -prosegue la nota – che ha sempre posto grande attenzione al tema della famiglia ma causa emergenza Covid-19 aveva dovuto privilegiare investimenti sul fronte sanitario. Il prossimo anno, augurandoci il ritorno alla normalità, verificata la portata dell’assegno unico, si valuteranno le iniziative più rispondenti alle esigenze delle famiglie degli iscritti”. “Il primo bando – si osserva -, che vede uno stanziamento di un milione e 700mila euro, viene incontro alle necessità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Con uno stanziamento di oltre due milioni di euro, l’Ente di previdenza degli Avvocati prosegue nella sua politica diattivo in favore dei Colleghi”. Questo, si legge in una nota, grazie al reperimento di residui non utilizzati di altre misure, per un totale di ben 2.200.000 euro. “E’ stata una scelta fortemente voluta da-prosegue la nota – che ha sempre posto grande attenzione al tema della famiglia ma causa emergenza Covid-19 aveva dovuto privilegiare investimenti sul fronte sanitario. Il prossimo anno, augurandoci il ritorno alla normalità, verificata la portata dell’assegno unico, si valuteranno le iniziative più rispondenti alle esigenze delledegli iscritti”. “Il primo bando – si osserva -, che vede uno stanziamento di un milione e 700mila euro, viene incontro alle necessità ...

