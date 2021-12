Verona - Fiorentina 1-1 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

Advertising

SuperSportTV : FT | #SerieA AS Roma 1-1 Sampdoria Verona 1-1 Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina, le parole del dg Barone prima della gara contro il #Verona - HellasVeronaFC : Il Verona in campo così nell'ultimo match del 2021 contro la Fiorentina ?????? #HVFC #VeronaFiorentina #SerieATIM… - zazoomblog : Lasagna e Castrovilli Verona-Fiorentina 1-1 - #Lasagna #Castrovilli - Andre_Dalma : @Xenobrigatismo @Mussmauer Tre alla Roma, tre alla Fiorentina, tre al Verona. Insomma, per quanto una parte di gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Fiorentina

1 - 1si annullano al Bentegodi e non vanno oltre un 1 - 1 firmato da Lasagna e Castrovilli. Nell'ultima gara del 2021 le squadre di Tudor e Italiano si ...1 - 1 (1 - 0)(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Tameze, Casale, Sutalo; Faraoni, Ilic, Veloso (1′ st Bessa), Lazovic; Lasagna (35′ st Cancellieri), Caprari (35′ ...Gran primo tempo del Verona che, disposto da Tudor in modo da non risentire delle assenze in difesa, con un Tameze in gran forma, migliore in campo, in veste di difensore, ha dominato la Fiorentina d ...Finisce 1-1 tra Verona e Fiorentina, un gol a testa e pure un tempo. Lasagna regala il vantaggio a Tudor e nella ripresa e’ il subentrante Castrovilli, il migliore tra i viola, a pareggiare ...