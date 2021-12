Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali: Luis Alberto ancora in panchina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarri ha scelto gli 11 che alle 16 e 30 scenderanno in campo a Venezia. La sorpresa riguarda l’ennesima esclusione di Luis Alberto, nonostante i due assit forniti contro il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali: Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio Venezia: Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen All. Zanetti Lazio: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarr L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarri ha scelto gli 11 che alle 16 e 30 scenderanno in campo a. La sorpresa riguarda l’ennesima esclusione di, nonostante i due assit forniti contro il Genoa. Di seguito le: Ledi: Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen All. Zanetti: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarr L'articolo proviene da Italia Sera.

