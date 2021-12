Vaccino per bambini, Regno Unito lo raccomanda solo ai soggetti fragili (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Londra, 22 dic – Sì al Vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni fragili, no agli altri bambini della stessa età: i consiglieri del governo del Regno Unito hanno deciso di non raccomandare il Vaccino anti Covid a tutti gli under 12. Regno Unito, esperti non consigliano il Vaccino a tutti i bambini under 12 Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi) dovrebbe a breve raccomandare inizialmente un’introduzione limitata ai bambini clinicamente vulnerabili, evitando di suggerire che tutti i bambini dovrebbero essere vaccinati. Il comitato sostiene che il Vaccino dovrebbe essere somministrato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Londra, 22 dic – Sì alper itra i 5 e gli 11 anni, no agli altridella stessa età: i consiglieri del governo delhanno deciso di nonre ilanti Covid a tutti gli under 12., esperti non consigliano ila tutti iunder 12 Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi) dovrebbe a brevere inizialmente un’introduzione limitata aiclinicamente vulnerabili, evitando di suggerire che tutti idovrebbero essere vaccinati. Il comitato sostiene che ildovrebbe essere somministrato ...

