Temptation Island | un ex concorrente è convolato a nozze | la sua vita dopo il programma

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fiori d’arancio per un exdi, in passato coinvolto anche in uno scandalo di Uomini e Donne. Si tratta di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella.la sua avventura nel docu-reality, l’uomo ha voltato pagina. FIORI D’ARANCIO PER L’EX VOLTO DEL– Sono passati anni dallo scandalo che ha L'articolo