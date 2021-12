Sophie Codegoni prova a ballare con Alessandro, ma lui va da Giacomo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sophie prova a ballare con Alessandro, ma… Nottata di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno deciso di regalare ai ragazzi una festa in stile Manga, che va a combaciare perfettamente con il compleanno di Sophie Codegoni nella giornata odierna (Auguri Sophie!). Nel corso della serata dunque non sono mancati bei momenti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)con, ma… Nottata di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno deciso di regalare ai ragazzi una festa in stile Manga, che va a combaciare perfettamente con il compleanno dinella giornata odierna (Auguri!). Nel corso della serata dunque non sono mancati bei momenti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Sophie tenta un approccio con Alessandro, che la snobba e va da Giacomo - VIDEO #gfvip - maxilconsulente : MA SCUSATE CHI SIETE? - ladywhiteblue : RT @IsaeChia: #GfVip 6, la confusione di Alessandro Basciano: dice di aver “scelto” Sophie Codegoni, poi passa la serata a flirtare con Sol… - VelvetMagIta : Sophie Codegoni, da tronista di #uominiedonne a concorrente del Grande Fratello Vip #GFVip #VelvetMag #Velvet - gabriel42816101 : RT @IlCommentato: @mchiaramici Non so che canale tu abbia visto ma Gianmaria non si è “strusciato” su Federica ma ha semplicemente parlato… -