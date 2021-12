«Scuola chiusa per due settimane e Dad se boom di contagi», ma i presidi si ribellano: no all?estensione delle vacanze (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A casa, davanti al pc o al tablet, per vedere attraverso lo schermo il professore e i compagni di Scuola. Per molte classi, ormai, le lezioni si stanno svolgendo così: in didattica a distanza.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A casa, davanti al pc o al tablet, per vedere attraverso lo schermo il professore e i compagni di. Per molte classi, ormai, le lezioni si stanno svolgendo così: in didattica a distanza....

Advertising

DeviStareCalmo : Mi capita spesso di sognare di ritrovarmi chiusa in una scuola o un'altra struttura con banchi e sedie durante lo s… - CelottiMaura : RT @lgpapaleo: Speriamo in una scuola chiusa altri 15 gg. oltre le vacanze di Natale perché la situazione contagi è superiore a quella dell… - OBonomi : RT @lgpapaleo: Speriamo in una scuola chiusa altri 15 gg. oltre le vacanze di Natale perché la situazione contagi è superiore a quella dell… - infoitinterno : «Scuola chiusa per 2 settimane e Dad se boom di contagi». I presidi: no all’estensione delle vacanze - bizcommunityit : «Scuola chiusa per 2 settimane e Dad se boom di contagi». I presidi: no all’estensione delle vacanze -