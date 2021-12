Saccheggiavano i negozi di H&M in tutta Italia, poi tornavano in Albania: presi 5 “pendolari” del crimine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo d’indiziato disposto dalla Procura di Pordenone, nei confronti di cinque cittadini albanesi, tre uomini e due donne, dediti in via continuativa al furto di capi d’abbigliamento presso i negozi “H&M Hennes & Mauritz” in tutto il territorio nazionale. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pordenone sono iniziate lo scorso mese di settembre in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato della predetta società il quale aveva lamentato il verificarsi, durante l’orario di apertura del centro commerciale, di una serie di furti di capi d’abbigliamento presso il punto vendita di Gran Fiume (PN). LEGGI ANCHE Tensione al centro commerciale Porta di Roma: tre nomadi fanno razzia nel negozio Apple Svaligiano un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo d’indiziato disposto dalla Procura di Pordenone, nei confronti di cinque cittadini albanesi, tre uomini e due donne, dediti in via continuativa al furto di capi d’abbigliamento presso i“H&M Hennes & Mauritz” in tutto il territorio nazionale. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pordenone sono iniziate lo scorso mese di settembre in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato della predetta società il quale aveva lamentato il verificarsi, durante l’orario di apertura del centro commerciale, di una serie di furti di capi d’abbigliamento presso il punto vendita di Gran Fiume (PN). LEGGI ANCHE Tensione al centro commerciale Porta di Roma: tre nomadi fanno razzia nelo Apple Svaligiano un ...

Saccheggiavano i negozi di H&M in tutta Italia, poi tornavano in Albania: presi 5 "pendolari" del crimine Il Secolo d'Italia