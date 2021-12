Roma-Sampdoria | mani nei capelli per Mourinho | fuori il top player

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si sta disputando il match tra lae la, ma ci sono cattive notizie per: Abraham è uscito per un infortunio. Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra lae la. Il match è inchiodato sullo 0-0. I giallorossi hanno cercato di passare in vantaggio, ma la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Tegola in casa. A inizio secondo tempo della partita contro lasi è infatti fermato per infortunio Tammy Abraham . Il centravanti inglese è uscito toccandosi la coscia, si teme un problema muscolare.Mourinho se la vedrà con la, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, ...ROMA - La Roma perde Tammy Abraham. Il centravanti inglese subito dopo essere rientrato in campo dopo l'intervallo è stato costretto alla sostituzione per un problema fisico. Già nel primo tempo di Ro ...Si sono conclusi i primi tempi di Verona - Fiorentina, Inter - Torino e Roma - Sampdoria. Gli uomini di Tudor vincono per 1-0 e sbloccare la risultato è stato Lasagna. Stesso punteggio anche ...