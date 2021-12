Raffaella Mennoia rivela: “Ci sono diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Raffaella Mennoia ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 per presentare il suo primo romanzo Cupido spostati. Infatti, l’autrice di Uomini e Donne e di altri programmi di Maria De Filippi ha debuttato come scrittrice. Nel corso dell’intervista ha raccontato anche del suo lavoro, in particolare di Amici e Uomini e Donne. La Mennoia era molto giovane quando faceva parte del pubblico della prima versione di Amici, lì si presentò all’autore Alberto Silvestri per lavorare nel programma della De Filippi. Rispetto a quel periodo è cambiata, ora ha afferma che: Di sicuro il grande senso di responsabilità verso i sentimenti dei protagonisti dei programmi per cui lavoro. Spesso vado a letto ripensando a ciò che è avvenuto in trasmissione, chiedendomi se sia stato giusto o ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 per presentare il suo primo romanzo Cupido spostati. Infatti, l’autrice die di altri programmi di Maria De Filippi ha debuttato come scrittrice. Nel corso dell’intervista ha raccontato anche del suo lavoro, in particolare di Amici e. Laera molto giovane quando faceva parte del pubblico della prima versione di Amici, lì si presentò all’autore Alberto Silvestri per lavorare nel programma della De Filippi. Rispetto a quel periodo è cambiata, ora ha afferma che: Di sicuro il grande senso di responsabilità verso i sentimenti dei protagonisti dei programmi per cui lavoro. Spesso vado a letto ripensando a ciò che è avvenuto in trasmissione, chiedendomi se sia stato giusto o ...

