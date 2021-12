PS Plus: un leak svela i giochi gratis di gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un noto leaker ha svelato in anticipo di qualche giorno i giochi gratis che usciranno a gennaio sul PS Plus. Andiamoli a scoprire insieme Ancora prima di un vero e proprio annuncio ufficiale da parte di Sony, i prossimi giochi gratis di gennaio disponibili con l’abbonamento al PS Plus sono stati svelati. Il noto leaker billbil-kun ha diffuso i suddetti titoli sulla piattaforma Dealabs. La fonte in questo caso è abbastanza affidabile, dato che si tratta di colui che ha anticipato correttamente i titoli della line up PS Plus di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Inoltre, l’utente in questione aveva anche diffuso in anticipo i titoli di dicembre dell’Xbox Live ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un notoer hato in anticipo di qualche giorno iche usciranno asul PS. Andiamoli a scoprire insieme Ancora prima di un vero e proprio annuncio ufficiale da parte di Sony, i prossimididisponibili con l’abbonamento al PSsono statiti. Il notoer billbil-kun ha diffuso i suddetti titoli sulla piattaforma Dealabs. La fonte in questo caso è abbastanza affidabile, dato che si tratta di colui che ha anticipato correttamente i titoli della line up PSdi settembre, ottobre, novembre e dicembre. Inoltre, l’utente in questione aveva anche diffuso in anticipo i titoli di dicembre dell’Xbox Live ...

