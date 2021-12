Prove tecniche di Metaverso: spopola il gioco The Sandbox (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non c’è bisogno di attendere il Meta di Zuckerberg. Migliaia di utenti stanno già sperimentando il Metaverso attraverso la piattaforma The Sandbox. Si tratta di un gioco in blockchain, dove poter provare una nuova esperienza di vita virtuale, in un universo simulato e indipendente, anche dal punto di vista economico e decisionale. Ma scopriamo meglio con cosa abbiamo a che fare. In The Sandbox gli utenti possono muoversi liberamente attraverso un universo a metà fra Minecraft e SecondLife, e contribuire attivamente agli aspetti decisionali e produttivi dell’interfaccia. In più possono guadagnare. L’universo di The Sandbox (The Sandbox) – curiosauro.itChe cos’è The Sandbox? Per questo moltissimi giocatori, ma anche aziende di grande spessore, si stanno appassionando al ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non c’è bisogno di attendere il Meta di Zuckerberg. Migliaia di utenti stanno già sperimentando ilattraverso la piattaforma The. Si tratta di unin blockchain, dove poter provare una nuova esperienza di vita virtuale, in un universo simulato e indipendente, anche dal punto di vista economico e decisionale. Ma scopriamo meglio con cosa abbiamo a che fare. In Thegli utenti possono muoversi liberamente attraverso un universo a metà fra Minecraft e SecondLife, e contribuire attivamente agli aspetti decisionali e produttivi dell’interfaccia. In più possono guadagnare. L’universo di The(The) – curiosauro.itChe cos’è The? Per questo moltissimi giocatori, ma anche aziende di grande spessore, si stanno appassionando al ...

