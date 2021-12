Pagelle Inter-Torino 1-0: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Torino, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro partita difficile e piena di duelli per i ragazzi di Simone Inzaghi opposti alla banda di Ivan Juric. A sbloccarla ci pensa Denzel Dumfries con il piattone destro a battere Milinkovic-Savic. Poi il match si sporca, poco calcio e tanti duelli senza grandi giocate. Il Torino ha il merito di rimanere sempre in partita, ma crea poco o quasi niente mentre i nerazzurri, in contropiede, sfiorano per due volte il raddoppio con Sanchez che prende anche un palo. Ma alla fine sono altri tre punti per Dzeko e compagni che girano a 46 mettendo in fila la settima vittoria e l’ennesimo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. A San Siro partita difficile e piena di duelli per i ragazzi di Simone Inzaghi opposti alla banda di Ivan Juric. A sbloccarla ci pensa Denzel Dumfries con il piattone destro a battere Milinkovic-Savic. Poi il match si sporca, poco calcio e tanti duelli senza grandi giocate. Ilha il merito di rimanere sempre in partita, ma crea poco o quasi niente mentre i nerazzurri, in contropiede, sfiorano per due volte il raddoppio con Sanchez che prende anche un palo. Ma alla fine sono altri tre punti per Dzeko e compagni che girano a 46 mettendo in fila la settima vittoria e l’ennesimo ...

