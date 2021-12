MinaCelentano su Rai1 stasera, lo speciale sull’incontro artistico unico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MinaCelentano su Rai1 stasera, in seconda serata mercoledì 22 dicembre alle 23.45. Lo speciale è il racconto di due carriere incredibili che si sfiorano sin dagli esordi, un’amicizia che dura da 50 anni. Due voci inconfondibili, due delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, due colleghi ma prima di tutto due amici di vecchia data: è il 1998 quando collaborano al primo disco in studio ma la loro stima reciproca è precedente. E non si sono ancora fermati. Lo speciale MinaCelentano su Rai1 stasera ripercorre le loro carriere tra video storici, inediti e testimonianze. Allo spettatore verrà proposto di ripercorrere la storia di questo incontro artistico (e non solo) attraverso le tappe fondamentali che lo hanno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)su, in seconda serata mercoledì 22 dicembre alle 23.45. Loè il racconto di due carriere incredibili che si sfiorano sin dagli esordi, un’amicizia che dura da 50 anni. Due voci inconfondibili, due delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, due colleghi ma prima di tutto due amici di vecchia data: è il 1998 quando collaborano al primo disco in studio ma la loro stima reciproca è precedente. E non si sono ancora fermati. Losuripercorre le loro carriere tra video storici, inediti e testimonianze. Allo spettatore verrà proposto di ripercorrere la storia di questo incontro(e non solo) attraverso le tappe fondamentali che lo hanno ...

