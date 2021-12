Le elezioni in Libia quasi certamente non si faranno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Erano state fissate per il 24 dicembre, ma pochi giorni fa sono stati sciolti i comitati elettorali, dopo mesi di litigi sui candidati Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Erano state fissate per il 24 dicembre, ma pochi giorni fa sono stati sciolti i comitati elettorali, dopo mesi di litigi sui candidati

Advertising

tax_tweet : RT @ilpost: Le elezioni in Libia quasi certamente non si faranno - ilpost : Le elezioni in Libia quasi certamente non si faranno - RichiGatu : RT @nancyporsia: Come volevasi dimostrare elezioni presidenziali in #Libia non si terranno prox 24 dicembre, come invece stabilito da roadm… - StellaSirio60 : RT @nancyporsia: Come volevasi dimostrare elezioni presidenziali in #Libia non si terranno prox 24 dicembre, come invece stabilito da roadm… - jeanontwitt : Sciolto in LIBIA il Comitato che doveva vigilare sul buono svolgimento delle improbabili elezioni previste per il g… -