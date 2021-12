Le donne del 2021 | testimoni del tempo anche in una vita “imperfetta”

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si chiude un anno difficile, il. Contagi in crescita per la variante Omicron, e, tra prudenza e timori, nuove misure di contenimento del virus e controlli rafforzati alle frontiere. Per l’Italia e per il mondo, si apre un anno grigio. Salutiamo così un calendario segnato da una crisi non solo sanitaria maeconomico-sociale e relazionale non ancora conclusa. “Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di irrazionalità. È un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà”, spiega il Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile. Per il 5,8% la terra è piatta e per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla luna. Nell’incertezza del futuro, ...