La variante cinese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Panorama si è occupato spesso della Cina, descrivendone i progressi economici e tecnologici. Ma anche raccontando il suo espansionismo in Africa, Sud America e perfino in Europa. Il 2021 si sta concludendo nel peggiore dei modi. Non solo per il Covid, che nonostante i vaccini continua a circolare ovunque e a mietere vittime anche nei Paesi con il più alto tasso di immunizzazione. A rendere cupa la fine dell’anno sono i venti di guerra che spirano da tutte le parti, in particolare da Est. Per quasi ottant’anni il mondo è vissuto in pace, perché se si escludono alcuni conflitti limitati, da quello in Vietnam a quello in Iraq, ma pure alle porte d’Europa fra gli Stati balcanici, gli equilibri che ci furono consegnati dopo la Seconda guerra mondiale hanno evitato conflitti che coinvolgessero le principali potenze. Stati Uniti e Unione sovietica si sono fronteggiate per anni, dividendo il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Panorama si è occupato spesso della Cina, descrivendone i progressi economici e tecnologici. Ma anche raccontando il suo espansionismo in Africa, Sud America e perfino in Europa. Il 2021 si sta concludendo nel peggiore dei modi. Non solo per il Covid, che nonostante i vaccini continua a circolare ovunque e a mietere vittime anche nei Paesi con il più alto tasso di immunizzazione. A rendere cupa la fine dell’anno sono i venti di guerra che spirano da tutte le parti, in particolare da Est. Per quasi ottant’anni il mondo è vissuto in pace, perché se si escludono alcuni conflitti limitati, da quello in Vietnam a quello in Iraq, ma pure alle porte d’Europa fra gli Stati balcanici, gli equilibri che ci furono consegnati dopo la Seconda guerra mondiale hanno evitato conflitti che coinvolgessero le principali potenze. Stati Uniti e Unione sovietica si sono fronteggiate per anni, dividendo il ...

Advertising

panorama_it : Panorama si è occupato spesso della Cina, descrivendone i progressi economici e tecnologici. Ma anche raccontando i… - swonsae : Quante menzogne, dalla variante alfa, Beta, africana , inglese , indiana , cinese , non è mai successo niente , ora… - Vito59339482 : @RosellaLara19 @viaggrego Per di più creata in laboratorio, strano adiuvante... no, non mi convince. Sembra un vacc… - AnnaCatwomen76 : @valy_s E come una serie TV , la 1 stagione Il virus cinese, ti ha lasciato col fiato sospeso, poi è arrivata la 2,… - bg_tebe : @boni_castellane 100% vaccinati, ma con il turismo senza freni perché non si può chiudere. Così inizia la variante… -

Ultime Notizie dalla rete : variante cinese Borse asiatiche in modesto rialzo. Tokyo poco sopra la parità ... mentre restano forti le preoccupazioni per il diffondersi della variante Omicron nel mondo. Sosta ... Andamento piatto per l' Euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione ...

Spagna, torna la paura: quasi 50mila casi in 24 ore ... ha reso noto che per la terza dose di vaccino anti covid - 19 non sara' usato il farmaco dell'industria cinese SinoPharm a causa della scarsa efficacia contro la variante Omicron emersa in alcuni ...

La variante cinese Panorama Borse asiatiche in modesto rialzo. Tokyo poco sopra la parità Le borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso positiva, traendo spunto dal rimbalzo di Wall Street, mentre restano forti le preoccupazioni ...

Mercati in rialzo, ma Omicron minaccia il rally Mercati oggi: Asia scambia sopra la parità dopo la seduta positiva di Wall Street. Il recupero rimane però indebolito dalla variante Omicron. Focus anche sulla Cina, ossessionata dalla sicurezza dati.

... mentre restano forti le preoccupazioni per il diffondersi dellaOmicron nel mondo. Sosta ... Andamento piatto per l' Euro nei confronti della divisa, che mostra una variazione ...... ha reso noto che per la terza dose di vaccino anti covid - 19 non sara' usato il farmaco dell'industriaSinoPharm a causa della scarsa efficacia contro laOmicron emersa in alcuni ...Le borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso positiva, traendo spunto dal rimbalzo di Wall Street, mentre restano forti le preoccupazioni ...Mercati oggi: Asia scambia sopra la parità dopo la seduta positiva di Wall Street. Il recupero rimane però indebolito dalla variante Omicron. Focus anche sulla Cina, ossessionata dalla sicurezza dati.