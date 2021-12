Il pasticcio dell’Arsenal sulle pubblicità online dei token per i tifosi

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non proprio unaingannevole, ma una serie di comunicazioni (attraverso i profili social ufficiali del club e sul sito di riferimento) che non avrebbero messo in guardia i sostenitori-consumatori dai rischi e dalle conseguenze di un investimento in quella che è a tutti gli effetti una criptovaluta traslata nell’universo parallelo dei NFT. Questa è l’accusa mossa dalla Advertising Standards Authority (ASA) britannica nei confrontiche da tempo – come buona parte delle principali società calcistiche del Vecchio Continente – hanno deciso di abbracciare quella dinamica fatta dirivolti ai fan per partecipare a “eventi” (di qualsiasi tipo) in forma digitale e virtuale che hanno come sfondo il mondo del tifo. LEGGI ANCHE > Socios, Figc annuncia il lancio dei FanSita In particolare, ...