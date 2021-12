Gf Vip | Biagio D’Anelli Mollato Dalla Fidanzata!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una notizia bomba sta facendo il giro del web. Pare che Silvana Curcio, la fidanzata di, abbiail fidanzato dopo averlo visto sempre più vicino a Miriana Trevisan. Il feeling tra i due concorrenti del Gf Vip è stato evidente sin dal primo loro incontro e ciò non deve essere sfuggito nemmeno alla fidanzata di, tanto da portarla a prendere questa drastica decisione. Come reagiràa questa notizia? Ecco nei dettagli tutto ciò che sta succedendo in queste ultime ore!piantatofidanzata Silvana La notizia forse era nell’aria, visto l’atteggiamento sempre più intimo trae Miriana Trevisan. Ebbene, pare che la fidanzata diabbia piantato il deejay ...