"Fatto non sussiste", assolto Cantone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Pina Ferro Secondo l'accusa aveva presentato un falso contratto di direzione di una clinica privata per esser nominato manager del Ruggi. La prima sezione penale del Tribunale di Napoli ha assolto "perché il Fatto non sussiste" l'ex direttore generale del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, Nicola Cantone, difeso dall'avvocato Cecchino Cacciatore. Stessa sentenza è stata pronunciata anche a carico di Maurizio Falco. Era il 2017 quando Nicola Cantone fu rinviato a giudizio con l'accusa di aver prodotto dei certificati falsi per la nomina a manager dell'azienda ospedaliera universitaria di via San Leonardo. La tegola giudiziaria ebbe conseguenza la rimozione dello stesso manager. Secondo la pubblica accusa Cantone non avrebbe effettuato i cinque anni, requisito ...

