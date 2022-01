Escalation di incidenti stradali mortali a Catania e provincia | la Ugl chiede più attenzione per la sicurezza stradale “Fermare questa strage utilizzando anche i fondi del PNRR per manutenzioni e controllo”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Duein poco meno di 24 ore ed a non molti chilometri di distanza, nel territorio catanese, hanno portato prepotentemente alla ribalta il tema della. Una grave criticità che, quasi con cadenza quotidiana, è motivo di morti e feriti al punto tale da tramutarsi in numeri da vera e propria, ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

UglCatania : Escalation di incidenti stradali mortali a Catania e provincia, la Ugl chiede più attenzione per la sicurezza strad… -

Ultime Notizie dalla rete : Escalation incidenti

Catania News

...evince che bisogna assolutamente evitare un incremento delle ospedalizzazioni legate ad... Se già dal primo pomeriggio si sentono sparare così tanti botti, che come un'aumentano di ...Duemortali in poco meno di 24 ore ed a non molti chilometri di distanza, nel territorio catanese, hanno portato prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza stradale. Una grave ...Due incidenti mortali in poco meno di 24 ore e a non molti chilometri di distanza, nel territorio catanese, hanno portato prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza stradale. Una grave criti ...Incidenti durante Paris FC-Lione, Le Graet: 'Pseudo-tifosi vanno cacciati per sempre dagli stadi'. vedi letture. Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato dell'ennesimo episodio ...