Ermanno Corsi nel Comitato dell’Istituto di Cultura Meridionale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sentito il Consiglio di Presidenza, l’avvocato Gennaro Famiglietti ha conferito a, ”con estremo orgoglio”, la nomina a componente dell’altod’onoredi. Il presidente Famiglietti, console generale della Repubblica di Bulgaria per il centro sud Italia, è il fondatoreche ha sede a Napoli nello storico palazzo Arlotta e che da molti anni è in prima linea nella valorizzazione del sapere e della conoscenza. Di, giornalista e autore di molti libri dimeridionalista, viene sottolineato il “profondo impegno professionale e umano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

