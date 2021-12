Emergenza Covid, studio dell’Istituto Zooprofilattico di Portici sulla variante Omicron (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Al momento sulla Omicron e la sua resistenza al vaccino non ci sono dati. Per ora quindi non ci sono elementi per pensare a vaccini nuovi ma tutti noi, i diversi centri, stiamo studiando il nuovo virus, molto diverso dai precedenti”. Cosi’ Antonio Limone, direttore dell’Izsm (Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno) racconta il monitoraggio che l’istituto fa in Campania insieme col Tigem e col Cotugno su una mutazione Omicron del Covid che, spiega Limone, ha “trenta elementi di mutazione genetica, altre varianti ne avevano molte meno. Questa modifica puo’ anche uscire dal vaccino, per ora non sappiamo, bisogna prendere persone che hanno preso Omicron anche se hanno fatto il vaccino e studiarle”. Uno studio che continua dagli 800.000 tamponi fatti negli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Al momentoe la sua resistenza al vaccino non ci sono dati. Per ora quindi non ci sono elementi per pensare a vaccini nuovi ma tutti noi, i diversi centri, stiamo studiando il nuovo virus, molto diverso dai precedenti”. Cosi’ Antonio Limone, direttore dell’Izsm (Istitutosperimentale del Mezzogiorno) racconta il monitoraggio che l’istituto fa in Campania insieme col Tigem e col Cotugno su una mutazionedelche, spiega Limone, ha “trenta elementi di mutazione genetica, altre varianti ne avevano molte meno. Questa modifica puo’ anche uscire dal vaccino, per ora non sappiamo, bisogna prendere persone che hanno presoanche se hanno fatto il vaccino e studiarle”. Unoche continua dagli 800.000 tamponi fatti negli ...

