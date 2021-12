Deddy e Mariasole Pollio, storia al capolinea? Gli indizi che confermerebbero la rottura (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sembrerebbe essere giunta al capolinea la storia tra Deddy e Mariasole Pollio. I due ragazzi erano stati visti molto vicini questa estate, ma la coppia aveva preferito non commentare i rumor che li volevano insieme. Una foto pubblicata da Deddy aveva poi confermato le voci su una possibile relazione. Le cose però sembrerebbero essere cambiate. Alcuni fan hanno notato il comportamento distaccato dell’attrice nei confronti dell’attore. L’influencer Deianira Marzano ha deciso di rispondere ad alcune segnalazioni dei fan, ringuardanti una possibile rottura tra i due: Persone vicine di famiglia mi hanno detto che per ora si sono lasciati e non sanno se torneranno insieme anche perché non sanno nell’eventualità finisca definitivamente come comunicarlo ai fan e gestire ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sembrerebbe essere giunta allatra. I due ragazzi erano stati visti molto vicini questa estate, ma la coppia aveva preferito non commentare i rumor che li volevano insieme. Una foto pubblicata daaveva poi confermato le voci su una possibile relazione. Le cose però sembrerebbero essere cambiate. Alcuni fan hanno notato il comportamento distaccato dell’attrice nei confronti dell’attore. L’influencer Deianira Marzano ha deciso di rispondere ad alcune segnalazioni dei fan, ringuardanti una possibiletra i due: Persone vicine di famiglia mi hanno detto che per ora si sono lasciati e non sanno se torneranno insieme anche perché non sanno nell’eventualità finisca definitivamente come comunicarlo ai fan e gestire ...

