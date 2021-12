Convocati Torino per l’Inter: c’è Zaza, un recupero per Juric (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Convocati Torino per l’Inter: le scelte del tecnico granata Juric in vista del prossimo match di Serie A Il Torino ha diramato la lista dei Convocati per il match di Serie A contro l’Inter, valido per la 19a giornata di campionato. Ecco le scelte del tecnico Ivan Juric: Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Sava. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. Centrocampisti: Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon. Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)per: le scelte del tecnico granatain vista del prossimo match di Serie A Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro, valido per la 19a giornata di campionato. Ecco le scelte del tecnico Ivan: Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Sava. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. Centrocampisti: Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon. Attaccanti: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming,. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

filicappe_ : RT @MondoToro_net: ?? I convocati di #Juric per #InterTorino: sorpresa #Praet, ancora fuori #Baselli e #Berisha. Rientra #Zaza. #Inter #To… - MondoToro_net : ?? I convocati di #Juric per #InterTorino: sorpresa #Praet, ancora fuori #Baselli e #Berisha. Rientra #Zaza.… - CalcioNews24 : Convocati #Torino per l’#Inter: c’è #Zaza, un recupero per #Juric - internewsit : Inter-Torino, i convocati di Juric per il march: un recupero a sorpresa - - YBah96 : RT @ToroGoal: ?? Convocati del @TorinoFC_1906 per #InterTorino: ancora out #Berisha, #Verdi e #Belotti. Nessuna lesione muscolare per #Praet… -