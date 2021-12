Binotto: 'Nel 2022 la Ferrari deve tornare a vincere. Giovinazzi e Schumi jr piloti di riserva' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vedere Red Bull e Mercedes che si spartivano la gloria ad Abu Dhabi, festeggiando il Mondiale piloti di Max Verstappen e quello costruttori del team di Toto Wolff, ha lasciato l'amaro in bocca agli ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vedere Red Bull e Mercedes che si spartivano la gloria ad Abu Dhabi, festeggiando il Mondialedi Max Verstappen e quello costruttori del team di Toto Wolff, ha lasciato l'amaro in bocca agli ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Binotto: 'Come Ferrari l'obiettivo è la vittoria. Sorprese nel 2022'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - ChiaviniDaniele : @_allthatglitz Bene, allora l'affermazione di Binotto ha fondamento solo nel caso in cui si conosca una stima affid… - FormulaPassion : #F1: #Todt farà 'qualcosa di nuovo' nel 2022 - CircusFuno : F1, Binotto abbassa il target della Ferrari: “Nel 2022 puntiamo a vincere, ma il titolo non è un obbligo” [ VIDEO ]… - Christi51518718 : RT @automotorinews: ? Primo o secondo pilota in #Ferrari nel 2022? ?? Il team principal Mattia #Binotto fa chiarezza #F1 -