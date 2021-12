(Di mercoledì 22 dicembre 2021) No, sì. Episodio raccapricciante in un bar - pasticceria di Cagliari: alla solita domanda delladi esporre il, unaha rispostondo il ...

Advertising

LaStampa : Pavia, barista chiede il Green Pass a 3 giovani clienti: picchiato, finisce all’ospedale - k226xq : la vostra barista ha peccato di irresponsabilità doveva all'entrata subito chiedere il pass e dopo fare il cappucci… - vivere_sardegna : Cagliari, barista chiede il green pass: la cliente le scaglia il cappuccino addosso - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Barista chiede il green pass e la cliente le lancia il cappuccino: «Era no vax» - CrostataraRoma5 : RT @leggoit: Barista chiede il green pass e la cliente le lancia il cappuccino: «Era no vax» -

Ultime Notizie dalla rete : Barista chiede

Episodio raccapricciante in un bar - pasticceria di Cagliari: alla solita domanda delladi esporre il green pass , una cliente ha risposto lanciando il cappuccino addosso alla, ...... con delle 'stories' pubblicate nella pagina Facebook ufficiale del locale: 'Stasera nella nostra caffetteria c'è stato un episodio raccapricciante: la nostra, come da legge, ha domandato a ...No green pass, sì cappuccino. Episodio raccapricciante in un bar- pasticceria di Cagliari: alla solita domanda della barista di esporre il green pass, una cliente ha ...Un episodio increscioso quello avvenuto nella caffetteria “Il Tartufo”, nel centro cittadino. La barista del locale cagliaritano, di fronte alla semplice richiesta di esibire il green pass, per tutta ...