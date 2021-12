Autogol o Gol di Acerbi: la decisione della Lega (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Durante il match di Serie A tra Venezia-Lazio episodio dubbio sul secondo gol della Lazio, il dubbio è se si tratta di gol o di Autogol. Nel dettaglio l’azione si sviluppa da calcio d’angolo battuto da Cataldi, Francesco Acerbi tocca di testa e la palla entra in rete con una deviazione del giocatore del Venezia Crnigoj. Acerbi Lazio Serie A La Lega Calcio ha ufficialmente assegnato il gol al difensore biancoceleste e non Autogol al centrocampista del Venezia. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Durante il match di Serie A tra Venezia-Lazio episodio dubbio sul secondo golLazio, il dubbio è se si tratta di gol o di. Nel dettaglio l’azione si sviluppa da calcio d’angolo battuto da Cataldi, Francescotocca di testa e la palla entra in rete con una deviazione del giocatore del Venezia Crnigoj.Lazio Serie A LaCalcio ha ufficialmente assegnato il gol al difensore biancoceleste e nonal centrocampista del Venezia. Ilaria Pacilio

