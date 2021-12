Atalanta che succede: “vedi” lo Scudetto e poi muori (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In un martedì di Serie A piuttosto deprimente sul piano dello spettacolo, stupisce il momento negativo in casa Atalanta Atalanta che ti succede? Il finale di 2021 rispedisce al mittente le ambizioni della Dea, incappata in una doppia battuta d’arresto che mina le convinzioni da più parti sbocciate con forza. La prima avvisaglia, a ben pensarci, risale alla sfida da dentro-fuori di Champions League contro il Villarreal, nella quale per sessanta minuti i nerazzurri sono parsi lontanissimi parenti rispetto alla media delle prestazioni. Secondo indizio nel pomeriggio di sabato: Gasperini annichilito dal vecchio e saggio Mourinho, capace di un effervescente colpo di coda del suo calcio tutto difesa e contropiede fulminante. E come terza e definitiva prova ecco lo scialbo pareggio del Ferraris, laddove il Genoa di Sheva non ha faticato più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In un martedì di Serie A piuttosto deprimente sul piano dello spettacolo, stupisce il momento negativo in casache ti? Il finale di 2021 rispedisce al mittente le ambizioni della Dea, incappata in una doppia battuta d’arresto che mina le convinzioni da più parti sbocciate con forza. La prima avvisaglia, a ben pensarci, risale alla sfida da dentro-fuori di Champions League contro il Villarreal, nella quale per sessanta minuti i nerazzurri sono parsi lontanissimi parenti rispetto alla media delle prestazioni. Secondo indizio nel pomeriggio di sabato: Gasperini annichilito dal vecchio e saggio Mourinho, capace di un effervescente colpo di coda del suo calcio tutto difesa e contropiede fulminante. E come terza e definitiva prova ecco lo scialbo pareggio del Ferraris, laddove il Genoa di Sheva non ha faticato più ...

Advertising

Eurosport_IT : LA JUVE C'È, L'ATALANTA NO! ?? Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri che ora si portano a -4 dal 4° posto d… - AleGobbo87 : RT @SCUtweet: #Juventus con 19 punti su 24 nelle ultime 8 gare. Standing ovation per #Bernardeschi: stats alla mano il più determinante da… - BabboleoNews : Ieri sera turno infrasettimanale per l'ultima giornata di questo 2021. Il #Genoa strappa un punto all'#Atalanta al… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Juventus con 19 punti su 24 nelle ultime 8 gare. Standing ovation per #Bernardeschi: stats alla mano il più determinante da… - LiborioButera : RT @PeppinInter: E' bastato che Mario Sconcerti dicesse che l'Atalanta è la squadra più forte per vederla crollare... Una sentenza #GenoaAt… -