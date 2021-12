Vaccini | Spagna | 1ª dose all' 11 | 2% nella fascia 5 - 11 anni

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sono oltre 373.000 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11già vaccinati con una primapediatrica anti - Covid in, l'11,2% del totale della popolazione in questa. Lo si ...

Sono oltre 373.000 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni già vaccinati con una prima dose pediatrica anti - Covid in, l'11,2% del totale della popolazione in questa fascia. Lo si apprende dai dati pubblicati dal ministero della Sanità spagnolo, con informazione relativa ai primi 4 - 5 giorni di campagna (a ...... tra i Paesi dell'Unione Europea siamo quinti dietro a Irlanda,, Portogallo e Belgio. Prima dell'inizio della campagna vaccinale, Bruxelles ha stabilito che il 13,5% del totale dei...Sono oltre 373.000 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni già vaccinati con una prima dose pediatrica anti-Covid in Spagna, l'11,2% del totale della popolazione in questa fascia. (ANSA) ...Da quando è in carica il “Governo dei Migliori” guidato da Mario Draghi ha commesso una serie di errori: dai vaccini al green pass fino alle misure sanitarie, ecco gli sbagli nella gestione del Covid.