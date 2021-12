Thomas come Thierry: Henry, il Venezia e la doppia curiosa statistica (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Venezia si gode la verve di Thomas Henry. Il francese sulla scia del più famoso Thierry, che con la Juve non ebbe fortuna Il Venezia è una vera e propria multinazionale della Serie A. Tantissimi giocatori stranieri uniti per la salvezza del club lagunare, tornato in A a oltre 20 anni dall’ultima volta. E c’è una curiosa coincidenza che riguarda il Venezia e Henry. Non solo Thomas, il centravanti del club veneto, ma anche Thierry, l’ex attaccante che ha vestito per un periodo limitato di tempo la maglia della Juventus. Nel 1999, Thierry Henry ha indossato la maglia della Juventus per 16 volte, segnando 3 gol in Serie A. L’avventura del francese in Italia non andò per il verso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Ilsi gode la verve di. Il francese sulla scia del più famoso, che con la Juve non ebbe fortuna Ilè una vera e propria multinazionale della Serie A. Tantissimi giocatori stranieri uniti per la salvezza del club lagunare, tornato in A a oltre 20 anni dall’ultima volta. E c’è unacoincidenza che riguarda il. Non solo, il centravanti del club veneto, ma anche, l’ex attaccante che ha vestito per un periodo limitato di tempo la maglia della Juventus. Nel 1999,ha indossato la maglia della Juventus per 16 volte, segnando 3 gol in Serie A. L’avventura del francese in Italia non andò per il verso ...

ASCOLTA Il Venezia si gode la verve di Thomas Henry. Il francese sulla scia del più famoso Thierry, che con la Juve non ebbe fortuna Il Venezia è una vera e propria multinazionale della Serie A. Tantissimi giocatori stranieri uniti per la salvezza del club lagunare, tornato in A a oltre 20 anni dall'ultima volta. E c'è una curiosa coincidenza che riguarda il Venezia e Henry. Non solo Thomas, il centravanti del club veneto, ma anche Thierry, l'ex attaccante che ha vestito per un periodo limitato di tempo la maglia della Juventus. Nel 1999, Thierry Henry ha indossato la maglia della Juventus per 16 volte, segnando 3 gol in Serie A. L'avventura del francese in Italia non andò per il verso ...