Spalletti in conferenza: "Fuorigioco di Giroud? Lo hanno detto tutti!" (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultimo impegno del 2021 in cui il Napoli affronterà lo Spezia. Ecco le dichiarazioni del tecnico: "Coppa d'Africa? Spero possa prevalere il buon senso da parte delle istituzioni. Si tratta di una competizione che vede protagonisti tanti ottimi calciatori" "Voglio vincere le partite che verranno! I tifosi riescono sempre a trasmettermi la voglia di andare oltre". "Sull'episodio del Fuorigioco a San Siro si sono espressi in maniera unanime tutti gli organi di competenza. Ancora non ho capito di cosa si parla".

