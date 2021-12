Sapremo affrontare una nuova pandemia mondiale? (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo tantissimi esperti il Covid-19 è solo il primo di una serie di virus pandemici con cui, negli anni a venire, dovremo fare i conti. Tuttavia, l’esperienza dell’emergenza sanitaria, secondo il GHS Index (un indice di sicurezza sanitaria), non ci ha preparati ad affrontare gli sconvolgimenti futuri. In pratica, non siamo affatto pronti per un’altra pandemia. L’umanità è pronta ad affrontare una nuova pandemia? – curiosauro.itLa pandemia del futuro. Siamo pronti? Parlano abbastanza chiaro i risultati del Global Health Security Index 2021. Si tratta di un report che assegna un punteggio da 0 a 100 ai centonovantacinque Stati del mondo in base alla loro capacità di rispondere a epidemie e pandemie. Dal 2019, anno dell’avvento del Covid, a oggi, non è cambiato molto per la sicurezza ... Leggi su curiosauro (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo tantissimi esperti il Covid-19 è solo il primo di una serie di virus pandemici con cui, negli anni a venire, dovremo fare i conti. Tuttavia, l’esperienza dell’emergenza sanitaria, secondo il GHS Index (un indice di sicurezza sanitaria), non ci ha preparati adgli sconvolgimenti futuri. In pratica, non siamo affatto pronti per un’altra. L’umanità è pronta aduna? – curiosauro.itLadel futuro. Siamo pronti? Parlano abbastanza chiaro i risultati del Global Health Security Index 2021. Si tratta di un report che assegna un punteggio da 0 a 100 ai centonovantacinque Stati del mondo in base alla loro capacità di rispondere a epidemie e pandemie. Dal 2019, anno dell’avvento del Covid, a oggi, non è cambiato molto per la sicurezza ...

Advertising

ilbiondino : RT @spondainter: Oggi alle ore 12.00 sapremo chi sarà la squadra che dovremo affrontare per continuare il nostro percorso in #ChampionsLeag… - spondainter : Oggi alle ore 12.00 sapremo chi sarà la squadra che dovremo affrontare per continuare il nostro percorso in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapremo affrontare Boric è il nuovo presidente del Cile: 'La speranza ha battuto la paura' So che al di là delle differenze che abbiamo in particolare con Kast, sapremo come costruire ponti ... Diverse sono le 'sfide' che il suo governo dovrà affrontare. La prima riguarda il sistema sanitario,...

'La speranza ha battuto la paura' (le prime parole del presidente cileno Boric) So che al di là delle differenze che abbiamo in particolare con Kast, sapremo come costruire ponti ... Diverse sono le 'sfide' che il suo governo dovrà affrontare. La prima riguarda il sistema sanitario,...

Pres AlbinoLeffe: "Nuovo stadio momento storico per la società" Tutto Lega Pro Il fatto della settimana - AlbinoLeffe Stadium, il sogno diventa realtà. Uno scatto verso il futuro Io personalmente (non rilevante) e tutto il calcio della Serie C, il calcio che fa bene al Paese le dobbiamo gratitudine. Quella bluceleste diventa la prima società di Serie C a poter contare su un im ...

So che al di là delle differenze che abbiamo in particolare con Kast,come costruire ponti ... Diverse sono le 'sfide' che il suo governo dovrà. La prima riguarda il sistema sanitario,...So che al di là delle differenze che abbiamo in particolare con Kast,come costruire ponti ... Diverse sono le 'sfide' che il suo governo dovrà. La prima riguarda il sistema sanitario,...Io personalmente (non rilevante) e tutto il calcio della Serie C, il calcio che fa bene al Paese le dobbiamo gratitudine. Quella bluceleste diventa la prima società di Serie C a poter contare su un im ...