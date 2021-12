Rifinanziato il bonus TV e decoder gratuiti per anziani a basso reddito (Di martedì 21 dicembre 2021) Il bonus TV è stato Rifinanziato dal Governo. Come riportato da ‘repubblica.it‘, lo sconto per acquistare i decoder e le televisioni compatibili con i nuovi standard DVB-T2 – HEVC Main10, operativi a tutti gli effetti da gennaio 2023. Ci saranno a disposizione altri 68 milioni di euro (una cifra di tutto rispetto), che verranno destinati soprattutto alle categorie più deboli (tra cui, per l’appunto, gli anziani con più di 70 anni e reddito annuale non superiore ai 20 mila euro). Poste Italiane consegnerà in via del tutto gratuita i decoder dal valore non superiore ai 30 euro agli anziani over 70, beneficiari di una pensione al di sotto dei 20 mila euro annui. Questo è quanto previsto dal maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022 (non sembrano, invece, essere ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) IlTV è statodal Governo. Come riportato da ‘repubblica.it‘, lo sconto per acquistare ie le televisioni compatibili con i nuovi standard DVB-T2 – HEVC Main10, operativi a tutti gli effetti da gennaio 2023. Ci saranno a disposizione altri 68 milioni di euro (una cifra di tutto rispetto), che verranno destinati soprattutto alle categorie più deboli (tra cui, per l’appunto, glicon più di 70 anni eannuale non superiore ai 20 mila euro). Poste Italiane consegnerà in via del tutto gratuita idal valore non superiore ai 30 euro agliover 70, beneficiari di una pensione al di sotto dei 20 mila euro annui. Questo è quanto previsto dal maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022 (non sembrano, invece, essere ...

