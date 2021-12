Pioli: «Fuorigioco Giroud? L’interpretazione della regola è sbagliata. Ci faremo sentire nelle sedi opportune» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Col Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli la risposta c’è stata“. Sull’Empoli: “Affrontiamo un avversario forte, ci vorrà grande attenzione e determinazione. Giocano un bel calcio, allenata bene. Squadra vivace e rapida. Ma anche noi abbiamo le caratteristiche giuste”. Cosa sta trasmettendo alla squadra? “E’ normale essere meno sereno ma più determinati di prima, ma è importante concentrarsi sulla gara di domani. Veniamo da una sconfitta, il nostro obiettivo era migliorare la classifica dell’anno scorso e ci riusciremo, però è importante fare tre punti domani”. Cosa non è piaciuto di quello che ha letto? “Leggo poco, ma alcune cose sono utili per migliorare. Contro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliatrasferta di Empoli. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Col Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli la risposta c’è stata“. Sull’Empoli: “Affrontiamo un avversario forte, ci vorrà grande attenzione e determinazione. Giocano un bel calcio, allenata bene. Squadra vivace e rapida. Ma anche noi abbiamo le caratteristiche giuste”. Cosa sta trasmettendo alla squadra? “E’ normale essere meno sereno ma più determinati di prima, ma è importante concentrarsi sulla gara di domani. Veniamo da una sconfitta, il nostro obiettivo era migliorare la classifica dell’anno scorso e ci riusciremo, però è importante fare tre punti domani”. Cosa non è piaciuto di quello che ha letto? “Leggo poco, ma alcune cose sono utili per migliorare. Contro ...

