Perché chi ci gioca non vuole più che il Quidditch di Harry Potter si chiami così

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 21 dicembre 2021) Siamo stati abituati a vederee i suoi amici a cavallo di un manico di scopa mentre inseguono volando delle palle stregate nello sport più amato dai maghi, il. Ilè diventato un vero e proprio sport, ma ora potrebbe non chiamarsi piùa causa di JK Rowling. Come riporta la stampa, le leghe statunitensi di, la Major Leaguee la US, hanno intenzione di indire un sondaggio per cambiare nome al popolare sport, che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo sotto la guida dell’InternationalAssociation. Maquesta decisione? Le due leghe USA vogliono prendere le distanze da JK Rowling per via delle sue controverse opinioni sui diritti ...