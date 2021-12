Parlamento: inchiesta 'Il Tempo', '80 parlamentari nei guai, sfruttano collaboratori' (2) (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Poi ci sono collaboratori che hanno scoperto di non avere un contributo versato dopo anni di lavoro; ad altri non è stato pagato il trattamento di fine rapporto o la tredicesima; c'è addirittura chi si è visto negare documenti fiscali come la certificazione unica. Qualcuno è stato licenziato in maniera semiritorsiva, qualcun altro senza preavviso. Insomma, il Parlamento italiano è un Far West in cui il parlamentare spende come vuole il suo budget", prosegue Santoro. "Gli assistenti diventano una sorta di collaboratori domestici, obbligati a lavorare senza turni, anche di domeniche in orario notturno. Per questo - riferisce l'avvocato Santoro - in un primo momento deputati e senatori hanno una reazione muscolare quando sanno di essere stati citati in giudizio e minacciano l'ex collaboratore di chiedergli un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Poi ci sonoche hanno scoperto di non avere un contributo versato dopo anni di lavoro; ad altri non è stato pagato il trattamento di fine rapporto o la tredicesima; c'è addirittura chi si è visto negare documenti fiscali come la certificazione unica. Qualcuno è stato licenziato in maniera semiritorsiva, qualcun altro senza preavviso. Insomma, ilitaliano è un Far West in cui il parlamentare spende come vuole il suo budget", prosegue Santoro. "Gli assistenti diventano una sorta didomestici, obbligati a lavorare senza turni, anche di domeniche in orario notturno. Per questo - riferisce l'avvocato Santoro - in un primo momento deputati e senatori hanno una reazione muscolare quando sanno di essere stati citati in giudizio e minacciano l'ex collaboratore di chiedergli un ...

Advertising

TV7Benevento : Parlamento: inchiesta 'Il Tempo', '80 parlamentari nei guai, sfruttano collaboratori' (2)... - TV7Benevento : Parlamento: inchiesta 'Il Tempo', '80 parlamentari nei guai, sfruttano collaboratori'... - IndiniAndrea : Tutto il mondo è paese. In Parlamento lavoratori in nero, contratti irregolari, contributi e Tfr non pagati. È il… - theblvnd : - @lucianinalitti - domenica prossima potresti fare un appello durante il tuo spazio a favore della commissione d'i… - Moonlig94421095 : RT @marcellotrenord: Il caso di #DenisePipitone deve non solo passare in commissione di inchiesta e parlamento ma alla orte europea dei… -