Milan, Pioli: “Rafael Leao c’è la data del rientro. Sugli infortuni…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro l'Empoli ha parlato delle condizioni di Rafael Leao, attaccante rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 dicembre 2021) Stefano, allenatore del, alla vigilia della gara contro l'Empoli ha parlato delle condizioni di, attaccante rossonero

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Infortuni? Abbiamo alzato il livello di prevenzione e recupero. Il numero d'infortuni muscolari a novembre… - sportmediaset : Gol annullato a #Kessie, Pioli: 'Interpretazione sbagliata'. Spalletti: 'Più nitido di così...' #SportMediaset… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Brutte notizie per Pioli: #Ibrahimovic salta #EmpoliMilan - milansette : Milan, Pioli: 'Ibrahimovic non gioca. Giroud? Non era in fuorigioco' - MondoNapoli : Pioli torna su Milan-Napoli: 'Fuorigioco? Interpretazione non corretta, ci faremo sentire' - -