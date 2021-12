Matt Hardy: “Sto per annunciare qualcosa di entusiasmante” (Di martedì 21 dicembre 2021) Durante una recente diretta sul suo canale Twitch, Matt Hardy ha suggerito agli spettatori che avrebbe presto condiviso un “grande annuncio” con i suoi fan. In una clip possiamo vedere Hardy dire: “Nel 2022 inizierò un nuovo progetto con un team di persone fantastiche. Tutti sanno che ho vissuto una vita estrema, e quando si tratta di wrestling, credo di essere stato un performer piuttosto estremo, e credo di meritare degli elogi estremi dopo tutta la saga del Broken Universe”. Un nuovo podcast per Matt Hardy? Hardy ha poi suggerito che l’annuncio potrebbe essere una sorta di serie settimanale, probabilmente un podcast, e ha concluso il discorso dicendosi entusiasta di poter condividere i suoi pensieri “estremi” sul mondo del wrestling professionistico: “Ho un sacco di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 dicembre 2021) Durante una recente diretta sul suo canale Twitch,ha suggerito agli spettatori che avrebbe presto condiviso un “grande annuncio” con i suoi fan. In una clip possiamo vederedire: “Nel 2022 inizierò un nuovo progetto con un team di persone fantastiche. Tutti sanno che ho vissuto una vita estrema, e quando si tratta di wrestling, credo di essere stato un performer piuttosto estremo, e credo di meritare degli elogi estremi dopo tutta la saga del Broken Universe”. Un nuovo podcast perha poi suggerito che l’annuncio potrebbe essere una sorta di serie settimanale, probabilmente un podcast, e ha concluso il discorso dicendosi entusiasta di poter condividere i suoi pensieri “estremi” sul mondo del wrestling professionistico: “Ho un sacco di ...

Matt Hardy: i piani dopo il ritiro The Shield Of Wrestling Matt Hardy: i piani dopo il ritiro Matt Hardy in una recente intervista ha rivelato quelli che potrebbero essere i suoi piani dopo il ritiro, ossia quelli di diventare un producer.

Matt Hardy si dichiara orgoglioso di suo fratello Jeff Matt Hardy ha pubblicato un breve messaggio su Twitter, scrivendo di essere davvero molto orgoglioso di suo fratello Jeff.

