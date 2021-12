Massimo Cannoletta clamoroso addio | non se lo aspettava nessuno

(Di martedì 21 dicembre 2021) La partecipazione diha segnato profondamente. Il suoha davvero lasciato tutti senza parole. Ecco cosa accadde.(Facebook)Nella storia dei game show pre-serali, ci sono stati tantissimi campioni. Solo alcuni, però, riescono a dare un’impronta che resterà nella storia. Eventi, dunque, che riguardano sia il game show in questione sia la televisione. Questo perché, alla fine di tutto, anche gli spettatori si affezionano a chi dimostra di avere talento e bravura. Uno dei game show di riferimento è senza ombra di dubbio l’Eredità. La stagione invernale viene accompagnata da questo gioco che non smette mai di stupire. La partecipazione e il percorso dihanno fatto il resto. L’uomo ha ...

Parliamo di, il professore che per molti è diventato il "Google vivente" . Laureato in Scienze Politiche ma per molti anni è stato divulgatore scientifico, artistico e musicale, ...I concorrenti si alternano, scorrono sullo schermo, anche se c'è sempre qualcuno che si fa ricordare più di altri come il super campioneche ha battuto ogni record. Ieri sera a "L'...La partecipazione di Massimo Cannoletta ha segnato profondamente. Il suo addio ha davvero lasciato tutti senza parole. Ecco cosa accadde.Massimo Cannoletta partecipa ad un altro quiz show? Il campione de L'Eredità potrebbe prendere parte a Caduta Libera? Ecco il regolamento.