L’oroscopo della fortuna | scopri la classifica dei segni!

Leggi su cityroma

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ariete 6° posto – Nel periodo dell’anno in cui anche i più ligi si sbottonano a qualche stravizio culinario e non si fa altro che organizzare serate nelle quali si sta con le gambe sotto al tavolo o, al massimo, coi gomiti appoggiati al bancone del bar, tu invece non demordi e ti iscrivi a tutte le lezioni possibili di fitness assicurandoti che il tuo personal trainer si assenti solamente nei giorni di strettissime feste comandate… Hai davvero un sacco di energia da sfogare. Toro 4° posto – Sei pienamente entrato nello spirito natalizio tanto che saltelli di incontenibile felicità non appena suona la sveglia la mattina e fino a che qualcuno non riuscirà a spegnerti la sera! Ti offri volontario per suggerire frasi indimenticabili da scrivere sui biglietti di auguri usando registri diversi e appropriati per ogni genere di legame sentimentale: dai parenti ai fidanzati, dai suoceri agli ...